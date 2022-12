Gioventù Nazionale Modica, avviata la raccolta di giocattoli per il periodo natalizio

Ha preso il via la raccolta di giocattoli per il periodo Natalizio organizzato dal gruppo giovanile modicano di Fratelli d’Italia.

Giovanni Ancella e Luca Migliore, tesserati in Gn, esprimono soddisfazione per quanto raccolto già dal primo giorno: “Siamo davvero contenti di questa prima risposta della nostra città, speranzosi di continuare a ricevere doni e carichi per questo nuovo inizio di Gn a Modica. Ringraziamo il presidente provinciale di Gn, Riccardo Ronza e Simone Diquattro, nostro riferimento in questa fase di riavvio. Un grazie sentito va al coordinatore cittadino di Fdi Modica, Maurizio Livia, per il supporto, la disponibilità e la generosità dimostrate”.

Il Circolo Cittadino di Fratelli d'Italia di Modica, per voce del coordinatore cittadino Maurizio Livia, esprime viva soddisfazione per l'esito riscosso dall'ottima iniziativa di Gioventù Nazionale di Modica, che sin dal primo giorno, ha destato l'attenzione dei cittadini Modicani, chiamati ad una richiesta di aiuto sociale. Tanti i giocattoli raccolti si da subito, che verranno devoluti in beneficenza a parrocchie ed associazioni di volontariato, affinché anche i bimbi meno fortunati, possano ricevere un giocattolo in dono a Natale . Il Circolo Cittadino di Fratelli d'Italia di Modica, entusiasta per l'interesse che i giovani di Gioventù Nazionale rivolgono alla buona e sana politica, supporterà le certe, proficue, future iniziative di Gioventù Nazionale di Modica.

Per donare il proprio giocattolo, basterà contattare la pagina Facebook di Fratelli d’Italia Modica o Gioventù Nazionale - Provincia di Ragusa, al fine di concordare un momento utile.

