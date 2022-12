Ribera, concerto di Natale del Conservatorio Toscanini a scopo di beneficenza

Il Conservatorio Arturo Toscanini in collaborazione con il Rotary Club e il Comune di Ribera metterà in scena concerto di Natale allo scopo di promuovere una raccolta di beneficenza del Rotary Club di Ribera presieduto da Alfonso Spataro e destinata alla Rotary Foundation in collaborazione con il Comune di Ribera. Lo spettacolo sarà realizzato dai Solisti e dall’Orchestra Sinfonica Jazz e Pop del Conservatorio diretta dal Maestro Alberto Maniaci, in scena il 21 dicembre alle ore 19.00 al Cine Teatro Lupo, a piazza Castello di Ribera.