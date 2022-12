Il vescovo di Catanzaro: nel 2023 aprirà il cantiere della Cattedrale

"La situazione del Duomo rappresenta per me una preoccupazione perché arrivare in una Diocesi e non potere entrare nella Cattedrale è come sentirsi un po' vedovo. Sono in contatto con la Sovrintendenza e con l'anno nuovo, secondo quello che mi è stato detto, spero arrivi la buona notizia dell'apertura del cantiere dei lavori di ristrutturazione che ci riconsegni la bellezza, ma anche simbolico di questo edificio". Lo ha detto l'Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago ,incontrando i giornalisti per lo scambio degli auguri natalizi. "Chi opera nel campo della comunicazione - ha aggiunto mons.Maniago - ha una responsabilità importante. Il Papa ha invitato tutti gli operatori dell'informazione ad ascoltare ed a parlare col cuore. Ed a pensare che il loro servizio è fondamentale perla vita concreta delle persone e non un orpello secondario. La comunicazione fatta nel modo più adeguato è essenziale non solo per la vita democratica, ma per una vita sociale sana".Il presule, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha parlato della situazione della Diocesi e del cammino che ha percorso nel primo anno di presenza a Catanzaro. "In quei primi 12 mesi - ha detto mons. Maniago - ho imparato a scoprire le bellezze che cisono in questa zona e che è necessario anche arrabbiarsi perché vengano valorizzate. Le difficoltà che ho incontrato sono quelle ordinarie per una grande Diocesi che deve confrontarsi con le sfide del nostro tempo".