Il Re del Marocco si complimenta con i leoni dell'Atlante

Re Mohammed del Marocco ha inviato un messaggio di congratulazioni alla nazionale marocchina che questo pomeriggio si è classificata quarta ai Mondiali del Qatar. "Ho seguito con grande gioia tutto il percorso fino alle semifinali, la prima volta per una squadra marocchina e la più clamorosa impresa del suo genere nella storia del calcio arabo e africano", scrive il sovrano. "Un'impresa storica e senza precedenti", continua MohammedVI, che porge "i più sentiti ringraziamenti e il profondo orgoglio per ciò che avete realizzato durante questo grande evento calcistico". Il re ha particolarmente sottolineato le"prestazioni eccezionali, la notevole disciplina" che"riflettono grande professionalità, alta competitività, sincero patriottismo e i nobili valori umani". "Quanta gioia avete portato al popolo marocchino - continua il re - e ai vari sostenitori di Paesi fraterni e amici, in particolare arabi e africani, che hanno seguito con tanto affetto, orgoglio e ammirazione la vostra imponente impresa, quanto stupore avete destato nel mondo con il vostro talento e l'incrollabile determinazione". Le congratulazioni sono estese all'allenatore, allo staff tecnico e medico, ai dirigenti e ai dirigenti della Federcalcio marocchina, con l'augurio di"realizzare altre grandi imprese che onorano il calcio marocchino nelle prossime competizioni sportive continentali e internazionali, per offrire gioia al vasto pubblico marocchino orgoglioso dei vostri successi, all'interno del paese e all'estero".