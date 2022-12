Modica, il Commissario comunale ringrazia le aziende per le luminarie di Natale

Il Commissario Straordinario del Comune di Modica, Domenica Ficano, in una nota, ha voluto ringraziare tutte le aziende e gli artigiani che hanno collaborato alla realizzazioni delle luminarie che sono state installate in città. E' stato, così possibile, far rivivere l'aria della festa, anche se in maniera molto più sobria rispetto agli anni scorsi. "Ritengo, che chi ha collaborato - ha scritto il Commissario Domenica Ficano - l’ha fatto per amore verso questa meravigliosa città. Non sarebbe stato possibile senza il loro intervento vedere la città adornata di festa e vivere ancora una volta il fascino della festa di Natale".