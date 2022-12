Nuovo attaccante di colore al Siracusa: ha iniziato la stagione nell'Acireale

Yoann Axel Arquin è un nuovo calciatore dell’ASD Siracusa Calcio 1924. Attaccante di nazionalità martinica, ha 34 anni e arriva dall’Acireale. Alto 189 centimetri per 84 chili di peso, vanta un curriculum lungo e importante, avendo giocato anche in Francia (squadra riserve del Paris Saint Germain nel 2009) e nel Red Star, squadra di terza serie. In Inghilterra ha vestito la maglia dello Hereford United e in Scozia quella del Ross County. Nel 2015 è stato acquistato dai turchi del 1461 Trabzon. Dopo una stagione, a luglio 2016, si è trasferito in Svezia al Syrianska, compagine di seconda divisione. Poi il trasferimento al Mansfiel Town in quarta divisione inglese. Nel 2020-21 è stato alla Wahan, nella massima serie cinese. Con l'Acireale ha disputato la prima parte di questa stagione. E’ nato e cresciuto in Francia, ma è di origine martinicana e ha scelto di vestire la maglia di questa nazionale, debuttando il 7 luglio 2013 in Canada-Martinica, partita in cui ha segnato il gol del definitivo 1-1.