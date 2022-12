Italia Viva riparte a Siracusa, coordinatori Furnari e Mangano

“La riorganizzazione di Italia Viva su tutto il territorio nazionale ha toccato anche la provincia di Siracusa in cui il coordinamento provinciale, grazie alla nomina di Manuel Mangano, attuale consigliere comunale di Augusta, può dirsi di nuovo al completo, con Alessandra Furnari. Siamo lieti della scelta effettuata da Ettore Rosato e Teresa Bellanova, così come lo siamo per la riconferma di Giancarlo Garozzo quale componente del coordinamento regionale. Siamo certi che questa nuova composizione, che può contare su un rapporto di collaborazione già collaudato, potrà dare nuova spinta al partito in tutta la provincia e ci consentirà di affrontare al meglio anche le prossime competizioni elettorali”. Cos' Furnari e Mangano.