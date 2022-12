Modica, Babbi Natale in moto: domenica "rombante" lungo le strade iblee

Una domenica speciale per circa duecento centauri che hanno voluto salutare le città iblee a bordo delle loro moto e con abbigliamento a tema: vestiti come Babbo Natale e, in molti casi, con le moto agghindate di lustrini. Hanno attraversato i centri storici suscitando la curiosità di tanti. Qualcuno, a dire il vero, non ha gradito il rumore prodotto da più di duecento marmitte ma ha comunque apprezzato l'iniziativa, non fosse altro, per l'abbigliamento. Nella carovana anche decine di "Vespisti" dei vari club sparsi nel sud est della Sicilia.