La cena di Natale dell’Ucsi Messina: un gioioso ritorno alle tradizioni

Ritorno alle tradizioni con la cena di Natale, dopo il periodo pandemico, per il piacere di ritrovarsi e condividere momenti di serenità in attesa della festa più sentita dell’anno. E’ stato questo il leitmotiv che ha animato il gioioso momento conviviale organizzato per consueto appuntamento dedicato allo scambio di auguri dell’Ucsi Messina. >. Il segretario Di Salvo, dopo aver portato i saluti del presidente Nazionale Vincenzo Varagona si è soffermato sull’importanza dello stare insieme per condividere valori, momenti di socialità e solidarietà. A concludere gli interventi il presidente regionale Domenico Interdonato, che si è detto felice di ritrovarsi, dopo due anni di Pandemia. >.

NELLA FOTO, Laura Simoncini e Salvatore Di Salvo