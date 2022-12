Inaugurati 2 km della tratta Noto - Pachino, snobbata la sindaca di Pachino

La sindaca di Pachino, Carmela Petralito, snobbata dalla Fondazione Ferrovie e dal sindaco di Noto, Corrado Figura. La prima cittadina dell'Mpa non è stata invitata all’inaugurazione della tratta ferroviaria turistica Noto-Pachino. Su Facebook ha manifestato il suo disappunto.

“Oggi non sarò a Noto - ha scritto - e non è una scelta motivata da un provinciale campanilismo, ma noi pachinesi intendiamo essere protagonisti delle scelte che ci riguardano e non semplici comparse – dice la sindaca Petralito – Pachino per lungo tempo ha peraltro rappresentato la stazione più meridionale delle ferrovie italiane. Continueremo comunque come Amministrazione ad essere a disposizione, per contribuire alla realizzazione di un progetto che, quando sarà attuato grazie ai fondi del Pnrr, porterà certamente benefici assai rilevanti a tutto il sud-est siciliano".

Tornando alla linea ferroviaria della 'tratta del vino' i lavori dovrebbero essere completati entro il 2024. Al momento sono percorribili soltanto 2 chilometri. Ne dovranno realizzare altri 25.