Aumenti nei ristoranti di Cosenza di +11%

I prodotti di abbigliamento si confermano anche quest'anno tra i regali preferiti dagli italiani da destinare ad amici e parenti, evidenzia il Codacons: per tali beni i rincari più forti si registrano a Imperia(+8,3%) seguita da Belluno (+7%), Piacenza (+6,8%) e Macerata(+6,4%). Chi decide invece di regalare elettrodomestici e prodotti per la casa, spende il 10,2% in più a Roma, Arezzo e Livorno, città che registrano i maggiori incrementi per tale tipologia di regali. Ultima nota dolente, rileva l'associazione dei consumatori, i ristoranti: gli aumenti più sostanziosi investiranno chi sceglierà di passare Natale o Capodanno seduto al tavolo di un ristorante a Viterbo, dove i listini dei menu aumentano in media del 12,4% rispetto allo scorso anno; al secondo posto Cosenza con un +11%, seguita da Trento (+10,5%), Olbia (+10,3%) e Palermo (+10,1%).