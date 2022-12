Gli contestano la sosta vietata, aggrediti due vigili urbani a Palermo

Due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti in via Mariano Stabile aPalermo. Un automobilista li ha colpiti perché i due vigili gli avevano fatto notare che non poteva parcheggiare in zona rimozione.Gli agenti sono stati portati al pronto soccorso di Villa Sofia, dove sono stati visitati e dimessi con sette giorni di prognosi: uno dei due ha riportato un trauma cervicale, l'altro un trauma al ginocchio destro. Erano a bordo di un furgoncino e stavano facendo alcune multe per sosta vietata quando un automobilista ha iniziato ad inveire contro di loro, li ha strattonati e picchiati. Non voleva fornire le generalità. Solo quando sono arrivati i carabinieri del Radiomobile è stato accertato che l'aggressore aveva una sfilza di precedenti per rissa e aggressione."Gli agenti della polizia municipale a Palermo purtroppo sono sempre in prima linea esposti a questi episodi - dice Nicola Scaglione segretario del sindacato Csa - L'altra volta un agenteinvestito dal dipendente Reset sorpreso a buttare spazzatura.Adesso questa nuova aggressione. Non è possibile andare allavoro e finire in ospedale. Serve garantire la sicurezza deilavoratori che sono in prima linea dotandoli di strumenti idoneiper riportare immediatamente alla calma chi ha come stile divita la prevaricazione e la minaccia".