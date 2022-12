Con la moto si scontra con un'auto: morto ad Acireale studente di 16 anni

Uno studente di 16 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto in pieno centro ad Acireale. Si tratta di Daniele Cantano Garano. Il ragazzo era alla guida di un Honda Sh, quando per cause ancora in corso di accertamenti, si è schiantato contro un'auto grossa cilindrata.

La vittima era a bordo di uno scooter Honda Sh quando in viale Kennedy si è scontrato con un' Audi Q8 guidata da un cittadino albanese di 23 anni. Per Daniele non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto sul colpo. Il giovane motociclista l momento dell'impatto, indossava il casco. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Salvatore.