E' morto l'attore palermitano Lando Buzzanca: aveva 87 anni

E' morto a Roma Lando Buzzanca. L'attore, 87 anni, era ricoverato presso il policlinico Gemelli.

Nato a Palermo il 24 agosto 1935, ha interpretato grandi ruoli al cinema, in tv e a teatro. Famoso soprattutto per aver incarnato meglio di chiunque altro lo stereotipo dell’uomo siciliano passionale e geloso, anche per grandi registi come Pietro Germi e Antonio Pietrangeli.

"Fai buon viaggio, amatissimo Lando". Appena diffusa la notizia della morte di Lando Buzzanca, sono già decine i post sui social che esprimono il proprio cordoglio per la morte del popolare attore romano, che si è spento all'età d 87 anni dopo un lungo periodo di malattia e il ricovero al Gemelli di Roma. "Sei icona di un'epoca gentile che non tornerà più", scrive un utente. "Mi hai fatto ridere sin da bambino, riposa in pace", aggiunge un altro. "Un attore che per noi degli anni 60 è stato un punto di riferimento con i suoi film", osserva qualcuno. "Ci mancherai". Tra i tanti commenti, c'è anche chi osserva che l'attore avrebbe meritato un'attenzione diversa: "Un grande talento che avrebbe meritato molto piú spazio. Una delle tante "vittime" della solita critica ottusa e politicizzata", chiosa l'utente.

Buzzanca veniva da una famiglia di attori - lo zio Gino e il padre Empedocle lo erano. A diciassette anni si trasferisce a Roma, dove frequenta i corsi di recitazione dell'Accademia Sharoff, di cui è divenuto poi presidente onorario.

Nel frattempo accetta ruoli da comparsa tra cui Ben-Hur, in cui interpretava uno degli schiavi della galea. Il debutto ufficiale arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie per il ruolo di Rosario Mulè in Divorzio all'italiana.

Nel 1963 appare al fianco di Catherine Spaak in La parmigiana di Antonio Pietrangeli interpretando l’ottuso fidanzato della protagonista e l’anno dopo è ancora Pietro Germi a regalargli una grande parte, quella di Antonio, fratello di Stefania Sandrelli in Sedotta e abbandonata.

Nel 1964 partecipa, come attore non protagonista, al film di Luciano Ricci Senza sole né luna, un film drammatico che racconta la dura vita da minatori durante gli ultimi mesi di scavo per il traforo del Monte Bianco.

La scelta dei successivi copioni non è sempre fortunata: non sempre riesce a uscire dal ruolo stereotipato del maschio siciliano tanto da essere considerato un “caratterista”. Nel 1967 Lattuada lo scegli come protagonista di Don Giovanni in Sicilia.

La sua vena comica lo trasforma in breve tempo in uno dei personaggi più amati dal pubblico: nel 1970 interpreta in televisione Signore e signora, in coppia con Delia Scala, che riscuote enorme successo. La sua battuta "mi vien che ridere" rimarrà un tormentone ricordato e ripetuto dal pubblico per anni.

Così grazie al successo in tv, i suoi film cominciano a riscuotere un rilevante successo commerciale. La notorietà internazionale gli arriva con Il merlo maschio, commedia sexy all'italiana del 1971 diretta da Pasquale Festa Campanile. Negli anni seguenti si trova così a recitare al fianco di famose attrici del momento, come Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins.

Non ama però la commedia sexy all'italiana e rifiuta ruoli che renderanno famosi attori come Alvaro Vitali ed Edwige Fenech, Gloria Guida e Gianfranco D'Angelo, preferendo lavorare in radio, dove per qualche anno sarà protagonista di Gran varietà con il grottesco "Buzzanco", erede del personaggio televisivo inventato per la serie Signore e signora.

Dopo alcuni anni di attività in teatro, torna nel 2005 a lavorare per la televisione con la fiction Mio figlio, nel ruolo del padre di un ragazzo omosessuale, ottenendo uno straordinario successo di pubblico, tanto che cinque anni più tardi verrà prodotto un sequel, Io e mio figlio - Nuove storie per il commissario Vivaldi, andato in onda nel 2010, anno in cui Buzzanca compare anche nelle miniserie Lo scandalo della Banca Romana e Capri 3.

Nel 2007 recita nel lungometraggio cinematografico I Viceré di Roberto Faenza, per il quale viene candidato al David di Donatello per il miglior attore protagonista e vince il Globo d'oro al miglior attore.

Nel 2012 realizza la serie televisiva Il restauratore, che ottiene un grande successo - con più di sei milioni di spettatori - replicato dalla seconda stagione due anni dopo. Il 7 agosto 2013 viene ritrovato in casa privo di sensi e con tagli alle vene dei polsi. Il tentato suicidio, inizialmente smentito, viene poi confermato dall'attore a un anno di distanza.

Partecipa al video musicale Amo Milano (2014) di Dargen D'Amico, nel quale assume la parte di un siculo naturalizzato a Milano. Nel 2016 prende parte all'undicesima edizione di Ballando con le stelle, danzando in coppia con Sara Mardegan. Nel 2017 compare nell'apprezzato film Chi salverà le rose? di Cesare Furesi, al fianco di Carlo Delle Piane, nel quale i due interpretano una coppia di anziani omosessuali.