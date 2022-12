Calcio di Promozione. Il Frigintini fallisce anche un rigore e a Scicli finisce a reti bianche

I rossoblù del Frigintini calcio falliscono un calcio di rigore e così chiudono con un pareggio in campo esterno il girone di andata del campionato di Promozione. Un pareggio che fa muovere (di poco) la classifica e fa continuare il piccolo percorso di risultati positivi che -tuttavia- lasciano spazio a delle recriminazioni. Anche sabato la formazione di mister Buoncompagni ha avuto la possibilità di vincere il confronto con lo Scicli al Ciccio Scapellato, ma ancora una volta la fortuna non sembra alleata dei suoi attaccanti. Ben tre palle-gol, infatti, non sono state sfruttate in modo adeguato e il risultato non si è sbloccato. Al 25’ della ripresa la più ghiotta delle occasioni ed ancora una volta con Kevin Sangiorgio (nella foto), che viene atterrato in area con rigore assegnato ai rossoblù. Lo stesso Sangiorgio su porta alla battuta, spiazza il portiere ma il pallone si stampa sulla traversa per il nulla di fatto.

SCICLI 0

FRIGINTINI 0

SCICLI: Fidone, Trovato, Migliorino, Gazzè, Carpinteri, Voi, Massari, La China Gabriele, Gennuso 10’ st. Arena), La China Giuseppe (33’ st. Di Pasquale), Spitale (19’ st. Carrabino). All. Tasca Angelo

FRIGINTINI : Caruso, Monopoli, Iozzia, Buscema, Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Gugliotta (14’ st. Caccamo), Calabrese, Fusca, Giurdanella (32’ st. Colombo). All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Lo Presti (Sez. Aia di Messina); Assistenti: Artellini e Ferrazzi (Sez. Aia Ragusa)