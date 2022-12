Castelvetrano, l'associazione Teatro dei Ragazzi mette in scena "Piccoli talenti in concerto"

Saranno circa 25 e avranno un’età compresa tra gli 8 e i 16 anni i giovani talenti dell’associazione “Teatro dei Ragazzi” che prenderanno parte a “Piccoli talenti in concerto", evento di solidarietà artistica che si svolgerà alle 17.30 di lunedì 19 dicembre nella chiesa di San Domenico, a Castelvetrano. Un gesto di volontariato artistico che arriva dalle periferie di Palermo, da Brancaccio allo Zen, come dono per sostenere gli studi di giovani con meno opportunità.

A organizzare la manifestazione è la sezione di Castelvetrano della Fildis, con il patrocinio dell'amministrazione Comunale e con la collaborazione di numerose realtà del territorio. Una sinergia che sta dando vita a un evento di spessore culturale che avrà come protagonisti i promettenti talenti dell’associazione palermitana, con la direzione artistica di Pia Tramontana e Sandra Contin, rispettivamente soprano e fagottista del Teatro Massimo di Palermo. Presenterà la manifestazione la professoressa Barbara Vivona.

Una manifestazione che si svolgerà a pochi giorni dal Natale, rappresentando un momento di incontro con la città grazie a un progetto, come quello portato avanti dall’associazione “Teatro dei Ragazzi”, grazie al quale ogni anno numerosi ragazzi usufruiscono di borse di studio che consentono loro di accedere e proseguire gli studi musicali concretizzando il di fare parte del mondo della musica a livello professionale.

La partecipazione all’evento è libera fino a esaurimento dei posti.