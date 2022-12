Cabaret con finale strappalacrime a Rosolini, vi raccontiamo la storia di Mario (IL VIDEO)

Prima le risate per uno spettacolo esilarante, poi un finale strappalacrime per un bambino di Rosolini, Mario, 5 anni, che lotta tra la vita e la morte per una grave patologia. E lo show man Salvo Di Mari gli ha dedicato lo spettacolo che si è tenuto ieri sera all'Auditorium 'Attilio del Buono', gremito in ogni ordine di posto. Nuovo Sud.it ha mandato in diretta facebook il finale dello spettacolo "Verità, nient'altro che la verità". Lo riproponiamo per ascoltare le parole degli attori che hanno speso bellissime parole per il bambino ed il coraggio di un madre che si affida alla preghiera, quindi nel miracolo. VIDEO