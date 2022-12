Donna trovata carbonizzata in un parco di Lentini: si è uccisa dandosi fuoco

Svolta nelle indagini sulla donna trovata carbonizzata in un parco di Lentini. La donna, A.P., 45 anni di Lentini, ieri pomeriggio si è data fuoco nell’area della villa Emanuele Ferraro, a Lentini. A fare chiarezza sulla morte atroce, i filmati delle telecamere di sicurezza della zona: nei frammenti video, infatti, gli inquirenti avrebbero visto la donna con in mano dei contenitori, con della benzina dentro, recarsi verso la zona del parco dove poi si è data fuoco. Stando al racconto di chi la conosceva, la donna soffriva di problemi psichici ed in passato avrebbe anche subito un Trattamento sanitario obbligatorio. Nessuno ha fatto in tempo a salvarla, la zona era quasi deserta: era in corso la finale dei Mondiali di calcio. Quando qualcuno si è accorto di quello che era successo ed ha chiamato i vigili del fuoco, era ormai troppo tardi.