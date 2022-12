Avola, sequestrate dalla Polizia armi e droga: arrestato un 44enne

Agenti del Commissariato di Polizia di Avola, dopo indagini di polizia giudiziaria, hanno arrestato, a conclusione di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione, un uomo (classe 1978), residente ad Avola, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e per detenzione abusiva di armi e munizionamento.

In specie, all’interno dell’abitazione venivano rinvenuti e sequestrati 536 grammi di “hashish” e 75 grammi di “marijuana”, in parte già confezionati in singole dosi.

Per ciò che concerne le armi, invece, sono state rinvenute sia armi bianche che da sparo, oltre che un consistente munizionamento.

La capacità offensiva delle armi da taglio sottoposte a sequestro è elevata: un coltello a serramanico con lama di 8,5 centimetri, un pugnale con lama di 14 centimetri e un Machete con lama di 35 centimetri.

Le armi sequestrate sono: una pistola replica Beretta PX4 storm cal. 4,5, 8 proiettili cal. 9 camiciati, 1 proiettile calibro 38 special non camiciato e 49 bossoli a salve.

Infine, veniva rinvenuto materiale utile per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e del denaro probabile provento dell’attività di spaccio per un totale di circa 900 euro. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato arrestato e condotto in carcere.