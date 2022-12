Basket di serie B. La Virtus Ragusa chiude l'anno con una sconfitta sul parquet di Lumezzane

LUMEZZANE - VIRTUS RAGUSA 68 - 55

PARZIALI

12-15; 22-15; 15-8; 19-17

LUMEZZANE

Scanzi 12, Mastrangelo 6, Maresca 2, Ciaramella 13, Fossati 6, Perez 7, Dilas 19, Dalcò 3, Salvinelli, Becchetti, Djiya, Tilliander

VIRTUS RAGUSA

Cassar 19, Simon 5, Gaetano 11, Epifani 2, Zanetti 11, Festinese 7, Valenti, Ianelli, Milojevic n.e., Chessari n.e.

Credit ph: Press Play Creative Lab

Il commento di coach Bocchino al termine della gara: la sosta arriva al momento giusto per consentire a chi da oltre un mese e mezzo è stato costantemente in campo per sopperire alle numerose assenze. Partita equilibrata. La forbice si è aperta nel terzo periodo, dove le scarse percentuali al tiro non ci hanno permesso di seguire la scia di Lumezzane. La sosta arriva senz’altro al momento giusto per consentire a chi da oltre un mese e mezzo sta tirando la carretta, di rifiatare. Dal 27 inizia un nuovo campionato. Buon Natale a tutti.