Miracolo Carianni a Floridia, via libera agli stipendi dei netturbini

E' stata fondamentale e autorevole la mediazione del sindaco di Floridia, Marco Carianni per chiudere, almeno per il momento, la vertenza dei 42 operatori ecologici in forza alla Prosat, senza stipendi dallo scorso mese di settembre. L' accordo è stato trovato questa mattina durante il tavolo tecnico con i sindacati. L'amministrazione comunale ricorrerà all'articolo 30 della legge sugli appalti e si sostituirà alla Prosat per pagare gli emolumenti relativi ai mesi di ottobre e novembre e la rimanenza della 14esima mensilità che non era stata saldata. Il sindaco è riuscito a fare rientrare nella trattiva anche i lavoratori amministrativi della Prosat, ma nella giusta proporzione, perchè l'azienda che è in difficoltà economiche, svolge il servizio di igiene urbana anche a Sortino. Carianni durante la riunione avrebbe fatto anche la voce grossa con la Prosat. Se entro il 15 di gennaio non pagherete la tredicesima applicheremo la stessa procedura. Così avrebbe detto il primo cittadino. Domani la Prosat consegnerà al Comune le buste paga dei lavoratori e l'amministrazione comunale in sostituzione, procederà al pagamento degli stipendi. Per netturbini e amministrativi, sarà un Natale più lieto.