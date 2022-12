Agenti del Commissariato di Lentini hanno arrestato, per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare alla quale era sottoposto, un lentinese di 31 anni.

In specie, l’uomo è stato sorpreso dal personale di Polizia mentre camminava per le vie cittadine di Lentini allontanandosi dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.