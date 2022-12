Deteneva fuochi d'artificio in casa, denunciato nel Vibonese

Aveva in casa artifizi pirotecnici per una massa attiva di materiale esplodente pari a 6 kg.

Un uomo, sprovvisto di qualsiasi licenza, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di materiale esplodente.

I poliziotti della Squadra mobile di Vibo Valentia, assieme a personale della Squadra di Polizia Giudiziaria di Serra San Bruno e all'Unità antiesplosivo e artificieri della Polizia di Stato, nell'ambito dei servizi di contrasto alla criminalità sul territorio in vista delle festività natalizie e di Capodanno, nel corso di una perquisizione domiciliare nella zona delle Serre Vibonesi, hanno trovato e sequestrato tutti gli artifizi risultati appartenenti alla categoria F2 e IV oltre ad alcuni fuochi di fattura artigianale e senza alcun marchio.