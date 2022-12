Due morti per Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano malgrado una diminuzione dei contagi. I morti salgono a 640. Le persone positive al Covid sono 1.119: 1.078 si trovano in isolamento domiciliare e 41 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 16 Acate, 30 Chiaramonte Gulfi, 93 Comiso, 3 Giarratana, 70 Ispica, 209 Modica, 1 Monterosso, 107 Pozzallo, 350 Ragusa, 28 Santa Croce, 50 Scicli, 121 Vittoria.