Comiso, al Teatro Naselli "La cena dei cretini": sul palco Toti e Totino

Al Teatro Naselli di Comiso arriva una delle commedie più acclamate e conosciute, nata dalla penna di Francis Veber e che troverà in Toti e Totino due irresistibili interpreti. L’appuntamento con “La cena dei cretini”, con la regia di Giampaolo Romania, è fissato per questo martedì 20 dicembre alle ore 21. È possibile acquistare i biglietti al botteghino usufruendo anche del bonus cultura. Per restare sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti stagionali del Teatro Naselli e le altre e iniziative, è possibile visitare il sito spazionaselli.it