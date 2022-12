Il tributo di Acate a don Rosario Di Martino: gli sarà intitolata la villa comunale

Inaugurato in pompa magna il busto in bronzo alla memoria del parroco emerito don Rosario Di Martino, che in oltre quarant’anni di presenza fu un punto di riferimento per Acate, restaurandone le chiese e riscrivendone la storia. Un amore ricambiato dalla comunità locale, che generosamente ha contribuito all’iniziativa lanciata da alcuni suoi ex collaboratori ed estimatori e condivisa senza esitazione dall’Amministrazione Comunale. E per tramandare alle nuove generazioni il ricordo di un uomo buono e di un prete eccezionale, il sindaco Giovanni Di Natale non intende fermarsi : “ E’ ancora in corso – ha detto - l’iter per l’intitolazione della villa comunale. Abbiamo ottenuto l’approvazione del parroco, del vescovo e della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, siamo in attesa del nulla osta della Prefettura”.

Attualmente essa è intitolata alla regina d’Italia Margherita di Savoia e il cambio di denominazione non è gradito da tanti cittadini, i quali proprio per manifestare tutto il loro amore per Di Martino, avrebbero preferito, in alternativa, collocazioni più consone al suo impegno: la chiesa del Santo Protettore Vincenzo o il piano antistante al luogo sacro.

L’opera scultorea, posizionata in direzione del Monumento ai Caduti, è stata realizzata dall’artista acatese Giuseppe Marino, l’artista che si aggiudicò il concorso indetto dal multiplex Fasano di Taviano, in provincia di Lecce, per celebrare in un busto di marmo l’attore Checco Zalone.

Molto apprezzata l’epigrafe del maestro Giovanni Vapore, dell’omonimo laboratorio della pietra calcarea di Comiso, che magistralmente sintetizza la figura di don Rosario Di Martino : “Studioso appassionato del Martire Vincenzo, instancabile ricercatore della storiografia acatese, mite pastore delle anime. Accogliente e caritatevole per i più bisognosi, riportò all’antico splendore gli edifici sacri con il contributo della collettività”.