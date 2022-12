Ragusa, l'omaggio di amici e intellettuali al professore Luciano Nicastro

Lottare con la massima energia per potersi guadagnare la propria libertà ma usare la stessa energia per riconoscere e difendere la libertà degli altri. Con questo messaggio, rilanciato dal figlio Andrea, si è conclusa la due giorni celebrativa dedicata al professore Luciano Nicastro ad 80 anni dalla nascita. Il docente di filosofia, che per oltre 30 anni ha insegnato al liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa, è scomparso di recente. Amici ed ex studenti hanno voluto ricordarlo con una doppia iniziativa che si è svolta nel fine settimana. Venerdì convegno di approfondimento al Centro Studi Feliciano Rossitto e sabato un incontro direttamente al liceo, con studenti di ieri e di oggi.

Il professore Nicastro, figura poliedrica che ha, con la sua personalità e con il suo agire, lasciato testimonianza indelebile di rispetto e correttezza in più e diversi ambiti, è stata omaggiata da amici e professionisti. Ognuno, con emozionata e sentita vicinanza, ha ricordato l'intellettuale, il filosofo, il sociologo, il politico, l'europeista, il cattolico, il padre, l'amico, l'uomo unico ed eccezionale che con garbo e gentilezza è riuscito a farsi amare e rispettare, lasciando in ciascuno dei presenti il desiderio di raccontarlo e festeggiarlo.

Luciano Nicastro è morto il 10 luglio scorso a Ragusa all'età di 80 anni. Nicastro, esponente della sinistra cattolica, laureato in Filosofia alla Cattolica di Milano e in Sociologia all’Università degli Studi di Urbino, è stato per molti anni professore di filosofia e storia al liceo scientifico «Enrico Fermi» di Ragusa. È stato docente di antropologia filosofica presso l’Istituto teologico ibleo di Ragusa e docente di Sociologia dell’Immigrazione alla Lumsa di Caltanissetta. Già consigliere nazionale delle Acli. Ha fatto parte dell’associazione Antichi Studenti dell’Augustinianum (Collegio Universitario della di Milano). Ha pubblicato diversi libri, articoli e ricerche di filosofia, sociologia, religione e e psico-pedagogia, oltre che sui temi di scuola e lavoro.