Modica sconfitto dalla Nuova Igea, Vindigni e Pellegrino ringraziano i tifosi. "Ma serve cambio di mentalità"

Il giorno dopo la sfida del “Barone” tra Modica e Nuova Igea che ha visto i padroni di casa soccombere ai barcellonesi, rimangono impresse le immagini della straordinaria coreografia e della cornice di pubblico che ha accolto i ventidue in campo. A ringraziare tifosi ed appassionati che hanno sostenuto i rossoblu per tutto l’arco della partita, nonostante il risultato negativo, è il capitano del Modica Calcio, Francesco Vindigni.

“Per quello che è stato l’andamento della partita, con un goal subìto alla fine del primo tempo ed il raddoppio all’inizio del secondo, un’altra squadra avrebbe mollato. Noi invece, grazie ai tifosi ed a tutta la cornice di pubblico, non ci siamo disuniti, abbiamo lottato fino alla fine, dando il massimo per cercare di recuperare lo svantaggo. Dinanzi a noi – analizza ancora capitan Vindigni – c’era una squadra che, soprattutto nel primo tempo, ci ha messo in difficoltà. In settimana avevamo preparato la partita, ma loro sono stati bravi ad alzare i ritmi. Complimenti a loro ma anche complimenti a noi per la reazione che abbiamo avuto, soprattutto quando ci siamo ritrovati in dieci per l’espulsione di Giovanni La Cognata. C’è qualcosa da rivedere – conclude Vindigni – ma abbiamo tempo e modo per recuperare e farci trovare pronti alla ripresa del campionato”.

A fare da eco alle parole del capitano, arrivano anche le dichiarazioni del veterano del gruppo rossoblu, Gaspare Pellegrino (nella foto), tornato in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto tra gli indisponibili per diversi turni. “E’ una sconfitta che brucia – dice Pellegrino – soprattutto perché volevamo ricambiare l’affetto che abbiamo ricevuto dal nostro pubblico. Dobbiamo sfruttare al meglio la sosta natalizia per affrontare il girone di ritorno con un atteggiamento ed una mentalità diversa. Dobbiamo fare tesoro di quanto emerso da questa partita: ad esempio dobbiamo entrare in campo con maggiore cattiveria agonistica, non consentendo più agli avversari di arrivare sempre prima sui palloni. Dobbiamo acquisire ancora maggiore personalità perché è ciò che fa la differenza in sfide come quella di questa domenica. Il girone di ritorno è tutta un’altra storia e noi vogliamo continuare ad esserne protagonisti”.