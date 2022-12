Pronto soccorso di Ribera, Pace e Cuffaro (DC): la riapertura è una priorità

"La riapertura del pronto soccorso di Ribera è diventata una priorità assoluta. Oggi sono stato invitato ad una manifestazione organizzata dai Comitati spontanei del territorio ed erano presenti oltre 5 mila

persone", dichiara il capogruppo della Dc all'Ars, Carmelo Pace. "La scorsa settimana si è svolta in Commissione Sanità l'audizione con l'assessore alla Salute Giovanna Volo, per il riconoscimento del

presidio 'Fratelli Parlapiano' di Ribera quale ospedale di zona disagiata. Si è trattato di un momento di confronto al termine del quale, su mia proposta e con la condivisione di tutti i componenti della Commissione, è stata firmata una risoluzione che impegna il Governo Regionale ad adoperarsi per il raggiungimento dell’obiettivo proposto. In quella occasione abbiamo, altresì, potuto constatare una grande

apertura da parte dell’Assessore Volo che, non solo ha accolto in maniera più che positiva le istanze presentate durante l’audizione, ma ha anche ribadito la sua volontà nel concretizzare l’avvio dell’iter per

il riconoscimento del 'Fratelli Parlapiano' come pronto soccorso di zona disagiata. Per il territorio, la riapertura del pronto soccorso è diventata una priorità assoluta. Lo sarà anche per me e per il mio gruppo politico all’Ars".

"Il potenziamento dell’offerta sanitaria in Sicilia è un impegno preciso che la Dc intende portare avanti - dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro -. Riaprire il pronto soccorso all'ospedale di

Ribera, tra l'altro, ricade in un momento storico in cui è fondamentale un ritorno alla normalità della gestione delle problematiche sanitarie. La sanità, in Sicilia, deve tornare ad essere in grado di rispondere alle

esigenze dei cittadini in tempi celeri".