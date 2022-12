Cuffaro( Dc): ignorate proteste della Sicilia, volo Roma - Palermo a 494 euro

"Ita Airways e Ryanair continuano la loro indecente politica sui costi dei biglietti da e per la Sicilia. Stamattina il costo del biglietto Roma-Palermo è ancora 494 euro". Lo dice il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, aggiungendo: "La governance di Ita, che è compagnia pubblica, è incredibilmente sorda ad ogni protesta delle Istituzioni tutte e degli utenti siciliani. Io credo che questa perseverante e maldestra beffa nei confronti dei siciliani debba essere fermata con autorevolezza e, qualora servisse, anche con l'autoritario intervento dei ministri competenti. Credo sia giusto che anche i siciliani che si trovano fuori per studio o per lavoro possano trascorrere almeno il Natale in famiglia", conclude Cuffaro.