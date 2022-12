Autorità di sistema portuale, a Pozzallo un ufficio decentrato

Ieri si è riunito ad Augusta il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per discutere su diversi temi all'ordine del giorno. In particolare, dopo i rituali aggiornamenti sulle recenti novità organizzative che riguardano i porti di Augusta e Catania, già oggetto di articoli di stampa, il Comitato ha espresso parere favorevole su diverse istanze demaniali del porto di Catania e, cosa di importanza strategica, ha deliberato per la costituzione dell'ufficio decentrato di Pozzallo, al contempo approvando un ampliamento della attuale pianta organica di quattro unità, che a breve si aggiungeranno a quelle presenti per occuparsi stabilmente del porto ragusano assicurando in tal modo presenza continua presso lo scalo predetto. Il presidente Di Sarcina ha ringraziato i componenti del comitato di gestione per l'attiva collaborazione che hanno prestato dal suo insediamento dello scorso marzo, ed ha aggiornato i lavori a gennaio per affrontare i delicati argomenti di sviluppo che riguardano gli scali amministrati dall'Ente. Il presidente ha anche annunciato l'intenzione di convocare a breve un incontro ravvicinato i cinque sindaci dei comuni interessati dalla circoscrizione territoriale