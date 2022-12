Palermo, Stagione Opra Nova: in scena al Teatro Jolly il 21 dicembre "Dintra lu mari a spiranza"…

Ancora una prima assoluta per la stagione Opra Nova, mercoledì 21 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Jolly di Palermo (via Domenico Costantino, 54) con “Dintra lu mari a spiranza…” liberamente ispirato a Lighea La Sirena di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, con Tiziana Martilotti, Daniele Restivo e la Compagnia di Archè Lab (biglietto € 5), spettacolo vincitore del Premio Piccirè 2022. Sempre al Teatro Jolly, venerdì 23 alle ore 17.30, va in scena il nuovo allestimento di “Si Skalsi chi può. La leggenda storta di Babbo Natale” di Sabrina Petyx, regia di Elisa Parrinello, con Piero Tutone, Carlo Di Vita, Rita Tolomeo, Alessia Quattrocchi e gli allievi del Ditiramamu Lab; costumi di Donatella Nicosia, componimento musicale originale “C’era una storia” di Serena Ganci (biglietto € 8, ingresso libero per i bambini sotto i 3 anni).