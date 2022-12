Gianluca Vialli a Londra, si aggravano le sue condizioni

Le condizioni di Gianluca Vialli, 58 anni compiuti il 9 luglio scorso, si aggravano. La madre, 87 anni, l'ha raggiunto nella clinica di Londra dove era stato curato per un tumore al pancreas. Pochi giorni fa la notizia del ritiro dalla Nazionale per curare la malattia. Il mondo sportivo si stringe intorno al capo delegazione azzurro a poche ore dalla morte di un altro campione, Sinisa Mihajlovich.

"Al termine di una lunga e difficoltosa "trattativa" con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri". Così Vialli aveva annunciatoalla Figc il suo stop, spiegando i motivi della sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attesa nel 2023 dall'inizio delle qualificazioni all'Europeo 2024. "L'obiettivo - ha proseguito Vialli - è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio", ha concluso l'ex bomber, coppia d'oro con il Ct Mancini negli anni '90 alla Sampdoria e ora legato all'allenatore azzurro anche da un rapporto professionale, oltre che da una profonda amicizia.