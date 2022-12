Sistema portuale Sicilia Orientale, sì a ufficio amministrativo decentrato di Pozzallo

Lunedi si è riunito ad Augusta il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per discutere su diversi temi all'ordine del giorno.

In particolare, dopo i rituali aggiornamenti sulle recenti novità organizzative che riguardano i porti di Augusta e Catania, il Comitato ha espresso parere favorevole su diverse istanze demaniali del porto di Catania e ha deliberato per la costituzione dell'ufficio decentrato di Pozzallo, al contempo approvando un ampliamento della attuale pianta organica di quattro unità, che a breve si aggiungeranno a quelle presenti per occuparsi stabilmente del porto di Pozzallo assicurando in tal modo presenza continua presso lo scalo.

Il Presidente Di Sarcina ha ringraziato i componenti del comitato di gestione per l’attiva collaborazione che hanno prestato dal suo insediamento dello scorso marzo, ed ha aggiornato i lavori a gennaio per affrontare i delicati argomenti di sviluppo che riguardano gli scali amministrati dall'Ente. A breve, inoltre, sarà convocato un incontro con i cinque sindaci dei comuni interessati dalla circoscrizione territoriale.