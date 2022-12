Caro energia, la protesta di Casapound a Siracusa

La scorsa notte, i militanti di CasaPound hanno organizzato una protesta a Siracusa, e in contemporanea nelle principali città italiane, per denunciare le miopi e inefficaci politiche portate avanti dall’UE che stanno trascinando l’Italia verso il baratro della deindustrializzazione. L’azione di protesta ha visto i militanti posizionare valigie di cartone sotto i tralicci dell’energia elettrica, addobbati per l’occasione da alberi di Natale per richiamare l’attenzione sul rischio di una disoccupazione di massa, che potrebbe portare a disastrose conseguenze, compresa la scelta obbligata per cittadini e imprese di emigrare all’estero.