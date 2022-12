Trapani, vandalizzata l'illuminazione della Mura di Tramontana

Vandali in azione a Trapani. Circa 30 fari dell'impianto di illuminazione delle Mura di Tramontana, rimesso a nuovo appena un anno fa, sono stati distrutti probabilmente a colpi di pietre e martello. "I danni sono ingentissimi - spiega dal Comune -. I tecnici, per non causare danni ulteriori alle zone limitrofe, sono stati costretti a staccare la linea elettrica delle Mura, in attesa di effettuare i necessari lavori di ripristino per la riaccensione dell'impianto. "Con non poco disappunto, abbiamo preso atto del gesto criminale perpetrato ai danni dell'intera collettività, che paga purtroppo l'atteggiamento vergognoso e incosciente di qualcuno - dice il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida - che evidentemente non ha alcun rispetto della cosa pubblica. Siamo già al lavoro, insieme ai tecnici della pubblica illuminazione, per trovare una soluzione per un ripristino che sia il più celere possibile. Con l'imminente messa in funzione dell'impianto di videosorveglianza, contiamo di garantire anche maggiore sicurezza, specialmente nelle ore notturne".