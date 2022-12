Comune Marsala, concorso istruttore direttivo:15 ammessi all'orale

Si svolgerà il mese prossimo la prova orale del Concorso pubblico per la copertura di 6 posti a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo (cat. D/D1) al Comune di Marsala. La Commissione giudicatrice, presieduta dal segretario generale Andrea Giacalone, ha pubblicato il verbale (https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi...) con il risultato della prova scritta dello scorso 6 dicembre, cui erano stati ammessi trenta candidati. Sono stati in 15 a superare lo scritto e gli stessi sono stati ora convocati a sostenere la prova orale (https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi...), fissata per il prossimo 17 gennaio al Teatro Impero (foyer), alle ore 9.