Alunni della scuola primaria in visita alla rassegna dei libri su Acate e Biscari

Due classi della scuola primaria, la quarta A e la quarta B, accompagnate dalle loro insegnanti, al Circolo di Conversazione per la rassegna di libri su Biscari ed Acate, che chiuderà i battenti giovedì 23 in un crescendo di apprezzamenti e visite qualificate. Ad accogliere gli alunni membri del Direttivo e la scrittrice Gianna Eterno. Il presidente Salvatore Stornello ha spiegato quanto sia importante la lettura, non solo per scrivere bene ma per comprendere il mondo in cui si vive, accennando alla sua storia personale, da cui è nata la passione per la psicologia.

Subito dopo il curatore della mostra, professore Emanuele Ferrera, ha illustrato brevemente i criteri adottati per ordinare l’esposizione e indicato quali libri, in particolare, si dovrebbero consultare per conoscere l’origine e gli eventi principali accaduti ad Acate. Il Circolo si è dichiarato disponibile ad assistere gli alunni nelle ricerche e ad instaurare ogni forma di collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Puglisi”.