Messina, al Teatro Vittorio Emanuele in scena “Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo”

Dal 20 al 22 gennaio ore 21 (domenica 17,30) al Teatro Vittorio Emanuele di Messina andrà in scena “Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo” di Roberto Cavosi con Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia. In scena anche Giancarlo Ratti, Tommaso D’Alia, Rossella Pugliese e Francesco Godina, regia di Nadia Baldi. Nato da un’idea di Simona Celi, lo spettacolo è prodotto da La Contrada Teatro Stabile di Trieste e Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Carlo Poggioli, le musiche di Ivo Parlati. Lo spettacolo sarà, poi, rappresentato, fino ad aprile, in diversi teatri italiani.