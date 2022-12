Via libera dal Ministero dell'Interno al Bilancio riequilibrato al Comune di Floridia

L'amministrazione Carianni vede la luce in fondo al tunnel dopo il via libera da parte del Ministero dell'Interno, all'approvazione del bilancio riequilibrato approvato dal Comune di Floridia. Il Consiglio comunale nello scorso mese di settembre per dare un taglio netto ai troppi debiti contratti, aveva votato il dissesto finanziario dell'Ente. Stamane la speciale Commissione per la stabilità degli Enti locali, ha fatto sapere attraverso la posta certificata, sia al Comune, che alla Prefettura di Siracusa, che nella seduta dello scorso 14 dicembre ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2021 - 2025. Nei prossimi giorni il Ministero dell'Interno farà pervenire all'amministrazione floridiana il provvedimento ministeriale. "Solitamente - ha detto il sindaco Carianni - per avere il via libera del Ministero passano alcuni mesi. Noi in una sessantina di giorni siamo riusciti ad ottenere il parere favorevole. Si tratta di un atto propedeutico per fare uscire il nostro Ente dal dissesto.".