Treni, arrivato a Palermo il "Blues": è il primo ibrido in Sicilia

Il Blues, primo treno ibrido diTrenitalia, del gruppo Fs italiana, a doppia alimentazione, elettrica e diesel, è pronto a circolare sui binari della Sicilia. Il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia, progettato e costruito da Hitachi Rail, che si affianca ai treni Rock e Pop già in consegna da maggio 2019 in Italia. Al binario 8 della stazione centrale di Palermo alla presentazione del primo Blues erano presenti Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia,Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, e Roberto Lagalla, sindaco di Palermo.Sono 22 i nuovi treni ibridi per la Sicilia: il primo circolerà sui binari dell'isola già nei prossimi giorni e saranno in totale 5 quelli in arrivo all'inizio del 2023. Le consegne accompagnano, verso il completamento, il rinnovo e l'ammodernamento della flotta regionale dell'isola, previsto dal Contratto di servizio.Il Blues può viaggiare in Sicilia con pantografo sulle linee elettrificate e con motori diesel sulle quelle non elettrificate, con la possibilità di incrementare le prestazioni della marcia in diesel grazie all'utilizzo di batterie che forniscono maggiore potenza alle ruote rispetto a quella erogata con il solo motore termico, utile per dare maggiore boost soprattutto in salita, con benefici sul rispetto dei tempi di percorrenza o recupero di eventuali ritardi.