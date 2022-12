Calcio di Eccellenza, cambio alla guida tecnica del Modica: esonerato Betta. In panchina arriva il campano Feola

Si separano le strade del Modica Calcio e di Giancarlo Betta. La società ha scelto di interrompere il rapporto con il tecnico siracusano, al termine del girone d’andata del campionato di Eccellenza. Per la panchina rossoblù il nome più gettonato è quello di Vincenzo Feola, 54 anni, campano di Somma Vesuviana. L'ultima squadra allenata da Feola è stata la Casertana. Il tecnico ha allenato in Sicilia l'Akragas nella stagione 2014-2015. Le altre esperienze lo hanno portato quasi sempre in Campania.

Giancarlo Betta lascia la panchina rossoblu dopo la vittoria del campionato di Promozione e della Coppa Italia regionale e con un bilancio di quarantuno match di campionato, tra i 26 dello scorso anno in Promozione ed i 15 del girone d’andata del torneo di Eccellenza, e con un ruolino di ventinove vittorie, quattro pareggi ed otto sconfitte, 101 goal realizzati, 25 reti subite e 91 punti totalizzati complessivamente.

“A Giancarlo Betta va il nostro più sincero grazie – dicono i vertici societari Mattia Pitino, Danilo Radenza, Salvo Di Raimondo e Luca Gugliotta -. Abbiamo avuto l’opportunità di avere sulla panchina del Modica Calcio non solo un tecnico eccellente ma anche un uomo dallo stile unico. A lui saranno legati i ricordi più belli di questo 2022 che va in archivio. Ci attende ora un girone di ritorno in cui il Modica Calcio dovrà essere protagonista. La classifica ci vede distanti solo quattro punti dalla vetta e sappiamo bene che il nostro organico, anche alla luce dell’arrivo degli ultimi innesti, ha le potenzialità non solo per colmare il gap in classifica ma anche per poter imporre il proprio gioco contro ogni avversaria. Riponiamo in ciascuno dei nostri giocatori la massima fiducia e soprattutto, come abbiamo avuto riprova anche domenica scorsa al “Vincenzo Barone”, sappiamo che tutta la città attraverso i tifosi, gli appassionati e gli sponsor, crede in questa squadra e nel nostro progetto di riportare Modica sugli scenari calcistici che merita. Noi continueremo a non lesinare impegno, passione ed entusiasmo per raggiungere questo obiettivo e lo dimostreremo sin da subito anche nella scelta del prossimo tecnico della storia del Modica Calcio che comunicheremo già dalle prossime ore”.