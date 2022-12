Il caro tariffe aeree, Cuffaro (DC): sui voli ITA con destinazione Sicilia tanti posti liberi

"Oltre il danno la beffa. Il costo dei biglietti aerei per la Sicilia è elevato e così rimangono posti liberi. Martedì 20 dicembre, il volo ITA, Roma-Palermo atterrato alle 10,57, su 174 posti, 166 erano occupati e 8

liberi. Un altro volo ITA con orario di arrivo previsto 14,30 ma arrivato in ritardo aveva 12 posti liberi". È quanto denuncia il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro. "Se oggi su ogni volo da Roma a Palermo sono rimasti posti liberi che senso ha tenere il costo del biglietto a 494 euro. Mi pare un sopruso verso i siciliani che, a prezzi più accessibili, avrebbero potuto permettersi di tornare a casa. La governance di ITA se ne faccia una ragione e risolva questa ingiustizia nei confronti dei siciliani e se ancora no lo facesse il governo italiano provveda con autorità", conclude.