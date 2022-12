Coltivazione di canapa in serra a Platì: un arresto

I carabinieri hanno scoperto a Platì una coltivazione di canapa indiana, avviata in una serra e composta da oltre trecento piante, arrestando un giovane bracciante agricolo di 25 anni con l'accusa di averla avviata e gestita.

Al ritrovamento della piantagione hanno collaborato i militari dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria.

Nella serra in cui era stata realizzata la coltivazione erano stati installati un impianto di riscaldamento, alcune potenti lampade, trasformatori di ventilazione ed un sistema di irrigazione a goccia. Il tutto grazie ad un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Per il bracciante, che è anche accusato di furto, sono stati disposti gli arresti domiciliari.