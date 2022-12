Capodanno a Palermo: concerto con Gabbani, Mario Incudine e Sergio Friscia

Saranno Francesco Gabbani, fra gli artisti più apprezzati nel panorama musicale italiano, Sicily Pop Orchestra, con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì, e gli Shakalab i protagonisti del concerto di Capodanno a Palermo che si terrà il 31 dicembre 2022 a piazza Politeama. In apertura, le esibizioni delle artiste e artisti siciliani Esdra, Bruna e Kid Gamma.

Sarà una vera e propria festa (a partire dalle 20.00), che sarà condotta dall’attore e comico palermitano, direttamente da RDS e Striscia la Notizia, Sergio Friscia con Ylenia Totino Il concerto sarà visibile anche in diretta tv su Tgs ed in streaming sulle piattaforme digitali del Giornale di Sicilia.