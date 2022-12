Siracusa, al Castello Maniace la Allied Forces Band suona per gli istituti musicali della città

Saranno i ragazzi delle scuole ad indirizzo musicale gli spettatori privilegiati, nella Sala ipostilia del Castello Maniace, del secondo concerto della Allied Forces Band, l’orchestra della Marina militare statunitense per l’Europa e l’Africa. L’esibizione si terrà giovedì prossimo (22 dicembre) a partire dalle 18 e vi parteciperanno gli studenti del liceo Tommaso Gargallo e degli istituti comprensivi Salvatore Chindemi, Paolo Orsi, Giovanni Verga e Santa Lucia.

Il concerto segue quello tenuto dalla stessa orchestra sabato scorso. In questo caso, a fare gli onori di casa sono stati il sindaco, Francesco Italia, e il tenente colonnello Roberto Tabaroni, comandante del Distaccamento aeronautico di Siracusa, organizzatori dei due eventi.

Sotto la direzione del maestro Kelly Cartwright e del suo vice Math Stuver, la Allied Forces Band ha eseguito un repertorio che ha spaziato tra i diversi generi musicali. Particolarmente apprezzati sono stati Christmas Eve/Sarajevo” e una doppia versione, classica e jazz, dello “Schiaccianoci” di Cajkovskij. Immancabile una selezione delle più note canzoni natalizie italiane per poi finire con la travolgente “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey.

Con un’ordinanza del settore Trasporti e diritto alla mobilità, giovedì a partire dalle 15, è stato disposto che lo spazio davanti all’ingresso della facoltà di Architettura in piazza Federico di Svevia sarà riservato ai mezzi dell’evento. Per gli altri sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria.