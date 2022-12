Modica, presentato il calendario 2023 dell'Anffas realizzato con il marchio Spot

E’ stato presentato questa mattina il calendario ANFFAS 2023, un progetto finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto di un nuovo automezzo destinato al trasporto delle persone assistite da ANFFAS. I volti sono quelli dei ragazzi con disabilità che sono stati oggetto di uno shooting all’interno del Teatro Garibaldi al quale va il nostro ringraziamento per averci messo a disposizione questa splendida “location”. Le citazioni vogliono raccontare le emozioni , le sensazioni e gli aneddoti di coloro che hanno dovuto imparare a convivere con il fatto di essere “diversi” ! La domanda da porsi è : diversi da chi ?

Dove trovare il Calendario:

SPOT Modica Polo Commerciale

SPOT Modica Centro

H2 Collection Modica Polo Commerciale

H2 Collection Modica Centro

Ake’

Lizalu’

Rinascimento

BONK

Al Plaza Shopping – tutti i punti vendita

Per contattare l’Anffas Modica APS info@anffasmodica - 0932762877