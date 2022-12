'Fucate' di Natale a Floridia, autorizzazione del Comune per accendere i falò

Per le' fucate' di Natale a Floridia, bisognerà presentare un'istanza entro domani alle 13 al Comando della polizia municipale. Se la tradizione a Floridia non si ferma, in primo piano l'amministrazione Carianni mette la sicurezza dei cittadini per evitare che la vigilia di Natale si possa trasformare in tragedie. Ci sono delle regole da rispettare per l'accensione dei falò. Il fuoco deve essere acceso a distanza di sicurezza dagli allacci del gas e sul manto stradale dovrà esserci uno strato di sabbia sotto il fuoco per non danneggiare l'asfalto. E' obbligatorio per il giorno successivo rimuovere i residui delle ceneri e la pulizia del luogo della fucata. Senza l'autorizzazione del Comune non sarà possibile accendere il fuoco nelle strade di Floridia.

Le "fucate" ci saranno in tutti i rioni della città, anche nelle piccole stradine che verranno chiuse con transenne e nastri bianco e rosso per impedire il transito dei veicoli. Cataste di legna riscalderanno centinaia di floridiani che approfitteranno del fuoco per cuocere salsicce e carne e perparare anche la ricotta. Dai rioni Stazione, a Vasche, Santuzzo, Marchesa e Vignalonga, sarà un proliferare di fuochi con tantissime famiglie in strada. Uno spettacolo da non perdere.