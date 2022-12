Adrano, non rispetta obblighi: condotto in una casa lavoro

Agenti del Commissariato di Polizia di Adrano, ha tradotto in una casa lavoro un 25enne , già sottoposto alla misura della libertà vigilata, per rimanere rinchiuso per un anno nella casa lavoro.

L’uomo, noto alle forze di polizia per aver commesso diversi reati contro la persona e il patrimonio, essendo in attesa di giudizio definitivo e data la sua pericolosità sociale, era stato sottoposto alla misura della libertà vigilata che comporta una serie di limitazioni e di obblighi tra i quali mantenere una buona condotta, non frequentare determinati luoghi, non accompagnarsi a pregiudicati e permanere in casa in determinati orari. E’ stato, però, accertato come, in un solo anno, l’uomo più volte abbia violato tutti quanti gli obblighi. Per questi motivi, la competente Autorità Giudiziaria, ha ritenuto opportuno sostituire la misura della libertà vigilata con quella della misura detentiva.