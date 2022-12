Covid, contagi stabili nel Ragusano ma altri due morti

Stabili i contagi Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Ma ci sono due nuovi decessi che porta il numero dei morti a 643. I positivi in totale sono 1.192: 1.148 si trovano in isolamento domiciliare, 44 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 16 Acate, 34 Chiaramonte Gulfi, 115 Comiso, 2 Giarratana, 74 Ispica, 228 Modica, 3 Monterosso, 81 Pozzallo, 391 Ragusa, 33 Santa Croce Camerina,

40 Scicli, 131 Vittoria.